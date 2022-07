Welche Flüge heute von Flugstreichungen in Wien-Schwechat betroffen sind

Seit einigen Tagen kämpfen große europäische Fluglinien mit Ausfällen im Personal, bedingt in erster Linie durch Covid-Krankenstände. Zahlreiche Flüge von und ab Flughafen Wien Schwechat wurden in den vergangenen Tagen gestrichen.

Das ist auch am heutigen Samstag so. Bei den Austrian Airlines sind es 10 Destinationen jeweils hin und retour, die für den heutigen Samstag gestrichen werden mussten - von 360 Flügen. Am gestrigen Freitag waren es 7, am morgigen Sonntag sind es 7, wie ein Sprecher gegenüber dem KURIER erklärte. Die Situation werde immer besser, so der Sprecher, die Krankenstände gingen zurück.

Gestrichen wurden auch heute keine Urlaubsflüge, sondern ausschließlich Städteflüge, etwa nach Skopje, Hannover, Sofia, Stuttgart und Mailand.

Weitere Fluglinien

Bei anderen Airlines zu Auskünften zu gelangen, ist nicht ganz so einfach.

Bei der irischen Ryanair gibt es nur die Möglichkeit für Journalistinnen und Journalisten, sich via Mail an die Pressestelle der Zentrale zu wenden. Die sei aber, so die Auskunft auf der Website, nur an Werktagen erreichbar.

Ähnlich ist es bei der ungarischen Wizz Air. Hier ist nur eine allgemeine Mailadresse einer PR-Agentur als einzige Auskunftsquelle für Anfragen aus Österreich angeführt.

Bei der Fluglinie Eurowings steht die Antwort auf die Anfrage des KURIER noch aus.

Einen Überblick über den Status der Flüge finden Sie hier.