Flugchaos: Schatz, ich komm' heut nicht mehr

Niemand da

Wir verlassen das Flughafen-Gebäude, weil dort niemand weiterhelfen kann. Von der AUA gibt es keine Information, was zu tun ist. Es gibt keine Nachricht, wie es weitergeht. Es gibt nichts. Und das ist eigentlich das Schlimmste an der Situation: niemand ist ansprechbar, die Schalter sind zu, die Hotlines unerreichbar.

Der Pressechef von Citroen zückt seinen Laptop und startet die Eigeninitiative. Wir brauchen eine Unterkunft für die Nacht und wir müssen alle irgendwie nach Wien zurück. Bei mir hängen Betreuungspflichten dran, meine kleine Tochter wartet und wird auch morgen früh enttäuscht sein, dass ich nicht da bin, wenn sie aufwacht. Den Hund gibt's. Mein Mann schichtet seine Termine um, wir organisieren den nächsten Tag neu. Meine Arbeit staut sich. Meine Kollegin darf nicht auf Pressereise gehen, sie muss mich vertreten, weil wir Redaktionsschluss für die Samstags-Ausgaben haben.

Die Eigeninitiative des Citroen-Pressechefs sieht so aus: Er zückt die Unternehmens-Kreditkarte und verbindet sich mit seinem Reisebüro. Dann bucht er ein Hotel für die Nacht, in Kopenhagen. Nicht am Flughafen, weil die sind unverschämt teuer. Dann geht es darum, die Flüge für den nächsten Tag zu organisieren. Umbuchen geht nicht, weil alle AUA-Flüge am nächsten Tag voll sind. Also muss neu gebucht werden: sämtliche Verbindungen in Europa werden überprüft, oft scheitert es an vollen Anschlussflügen. Es ist ein Suchspiel quer durch Europa. Dann ist ein Flug gefunden: kurz nach 8 Uhr am nächsten Tag, Business-Class, Flug nach Hamburg nach Wien. Ich sollte zu Mittag in Wien sein.