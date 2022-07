Ein Sommer ohne Stadt-Stau? Salzburg hat einen neuen Plan

Nach dem Bürgervotum gegen einen Ausbau der Mönchsberggarage wird auch über die angesparten sechs Millionen Euro und weitere Gewinnausschüttungen diskutiert. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will frei werdende Mittel für eine bessere Infrastruktur und eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Stadt verwenden. Es müsse jetzt in Absprache mit dem Land geklärt werden, inwieweit die Satzung der Gesellschaft dafür geändert werden muss.

Die Projekte, die Preuner fördern will, sind bekannt: Einerseits geht es um die geplante Begegnungszone im Bereich Pferdeschwemme bzw. um den Kreisverkehr beim Hildmannplatz. Um Urlauber besser umlenken zu können, muss auch das alte Parkhaus am Messegelände dringend saniert werden. Viel Geld soll weiters in die Verbesserung der Busse fließen.