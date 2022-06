Salzburg: Die ganze Stadt atmet Festspielluft

Stars des Festspielsommers sind ganz unterschiedlich zu erleben: Der Karl-Böhm-Saal zwischen den Festspielhäusern öffnet sich für ein Clubbing mit Jedermann Lars Eidinger, der auch als Musiker und DJ gefeiert wird. Er lädt das Publikum zum Tanzexzess. Ob Buhlschaft Verena Altenberger mittanzen wird, ist offen. Gewiss zu bejubeln ist sie neben der Jedermann-Bühne beim Fest in Film-Premieren (Märzengrund, Die doppelte Frau). Anna Rieser – in Gastein aufgewachsen und jetzt Ensemblemitglied am Volkstheater Wien – spielt des Schuldknechts Weib, beim Auftakt steht eine Lesung mit ihr am Programm. Sogar Einblicke in die Felsenreitschule werden bei der Generalprobe von „Herzog Blaubarts Burg & De Temporum Fine Comoedia“ gewährt.