Starkes Votum stoppt Ausbau der Mönchsberggarage

Das Ergebnis übertraf ihre eigenen Erwartungen: Die Kritiker von der Plattform „Lebendiges Salzburg“ jubelten Sonntagabend, als der Grad an Beteiligung und damit auch die Gegenstimmen immer noch weiter nach oben schnellten. Das Resultat: 20.984 Wähler stimmten mit Nein, nur 3.878 dafür. Die Beteiligung lag bei unerwartet hohen 21,98 Prozent (inklusive Wahlkarten-Wähler). „Es liegt eine Aufbruchstimmung in der Luft, wie man sie viele Jahre nicht gefühlt hat. Die Verkehrspolitik der Gestrigen wurde abgestraft. Die Bereitschaft der Bevölkerung für eine ernst gemeinte Verkehrswende wurde spätestens jetzt sichtbar“, so Lukas Bernitz, Plattform-Kämpfer und Bürgerlisten-Gemeinderat. Die Gegner steckten in den letzten Wochen viel Energie in die Mobilisierung von Kritikern und Unschlüssigen.

Bürgermeister Harald Preuner will das Ergebnis nicht vom Tisch wischen. Er postete am Tag nach der Abstimmung auf Facebook: „Bei einer solchen Beteiligung ist es in jedem Fall müßig, darüber zu spekulieren, wie die restlichen rund 78 Prozent abgestimmt hätten.“

Zum Vergleich: Er selbst wurde bei der Bürgermeister-Stichwahl 2019 gegen Bernhard Auinger (SPÖ) mit 27.349 Stimmen gewählt.