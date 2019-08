Analyse: Warum Salzburgs Loch im Berg aufregt

Das Loch im Mönchsberg darf nun größer werden. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Bundesverwaltungsgericht (BvwG) für die Erweiterungen der innerstädtischen Parkgarage im Mönchsberg keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) als notwendig erachtet. Damit wies das BvwG eine Beschwerde der Landesumweltanwaltschaft und von 58 Anrainern gegen eine Entscheidung des Landes ab.

Quasi in der Minute startete in Salzburg die seit Jahren geführte Diskussion über Sinn und Unsinn der Erweiterung der Garage um 654 Stellplätze von neuem. Entlarvend waren dabei auch die Reaktionen der Beteiligten. Noch bevor Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) in seiner Aussendung die Wichtigkeit des Ausbaus für die Stadt erwähnte, zeigte er sich erfreut, dass „das jahrelange Verhindern und Blockieren nunmehr sein Ende findet“.

Dieser Satz war wohl an jene Bürgerinitiative gerichtet, die den Ausbau seit Jahren – hauptsächlich mit rechtlichen Mitteln – bekämpft. Die erste Reaktion des Sprechers der Initiative war nicht weniger emotional. „Der Kampf ist noch nicht vorbei“, sagt Roland Huber. Dass ein Projekt mit einer klaren politischen Mehrheit die Stadt derart emotionalisiert, erstaunt.