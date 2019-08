Gericht: Grünes Licht für die Erweiterung der Mönchsberggarage

Die Beschwerde der Landesumweltanwaltschaft und von 58 Anrainern gegen diese Entscheidung wies das BvwG nun zurück. Die zum Teil bereits begonnenen Verfahren nach Naturschutz-, Wasser-, Bau- oder Gewerberecht könnten nun bald abgeschlossen sein. Ein Baubeginn wäre somit eventuell 2020 möglich.

Bürgermeister Preuner erfreut

„Für mich ist diese Garagenerweiterung ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Salzburger Altstadt. Mit der Garagenerweiterung und dem weiteren Ausbau des Innenstadt-Shuttles für Pendler und Touristen muss es uns endlich gelingen, die Verkehrssituation auch in den Sommermonaten in den Griff zu bekommen“, teilte Bürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) in einer ersten Stellungnahme mit.

Preuner zeigte sich auch erfreut, dass "das jahrelange Verhindern und Blockieren nunmehr sein Ende findet“. In der Stadtpolitik gibt es eine klare Mehrheit von ÖVP und SPÖ für die Erweiterung. Grüne Bürgerliste und FPÖ sind gegen den Ausbau.

„Diese Entscheidung des Gerichts ist ein Rückschlag für den Klimaschutz in unserer Stadt. In Zeiten der Klimakrise ein derartiges Megaprojekt durchzuziehen, ist wider die Vernunft und ein katastrophales Erbe für nachfolgende Generationen", sagt Bau- und Umweltstadträtin Martina Berthold von der Bürgerliste. Laut Bürgerliste steht den Anrainern nach dieser Entscheidung noch der Weg zum Verfassungsgerichtshof offen.

