Post für 800.000 niederösterreichische Haushalte

Im Bestreben mithilfe einer neuen Landesstrategie 2030 die wichtigsten Zukunftsthemen richtig anzupacken, fordert das Land Niederösterreich nun die Bevölkerung zur Mitarbeit auf. Dieser Tage werden 800.000 Fragebögen an alle nö. Haushalte versandt. Bis Ende November ist Zeit, in der Befragung die wichtigen aktuellen Parameter zum Leben in NÖ zu bewerten und die individuell wichtigsten Zukunftsthemen zu nennen.

„Die Haushaltsbefragung ist das Herzstück des Prozesses zu unserer neuen Landesstrategie 2030“, versicherte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag, flankiert von LH-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ), die damit politische Einigkeit bei der Erarbeitung der rund 1,7 Millionen Euro teuren Landesstrategie bekundeten. Ein Zukunftsprogramm ohne die Ideen, Visionen und Wünsche der Bevölkerung zu erarbeiten, sei wie ein „Gulasch ohne Saft“ benutzte Mikl-Leitner den in NÖ beliebten Vergleich. Schnabl und Waldhäusl erwarteten sich richtungsweisende Schwerpunkte aus der Bevölkerung und versicherten die Berücksichtigung der Ergebnisse in der politischen Ausrichtung.