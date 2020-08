Solarpanelmontage: 63-jähriger in Kärnten tödlich verunglückt

Ein 63 Jahre alter Arbeiter ist am Montagnachmittag in Kärnten tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte er mit einem Praktikanten in Winklern (Bezirk Spittal an der Drau) ein Solarpanel in der "Steiner Wand" austauschen. Er kniete sich auf das Panel und entfernte die Schrauben, dabei rutschte dieses weg und er stürzte 15 Meter in die Tiefe.

Bergrettung im Einsatz

Der 15-jährige Praktikant alarmierte die Rettungskräfte. Bergrettung und Notarzthubschrauber sowie zwei Alpinpolizisten und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Für den 63-jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.