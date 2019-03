So wollen die Kleinsten in den Salzburger Gemeinderat kommen

Für einen neuen Rekord hat es nicht gereicht. Mit neun Listen – zwei weniger als bei der letzten Wahl 2014 – ist die Auswahl bei der Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag dennoch groß. Neben den fünf Stadtsenatsparteien SPÖ, ÖVP, Bürgerliste, Neos und FPÖ, stehen die Liste SALZ, die KPÖ Plus, Die Linke und die FPÖ-Abspaltung FPS am Wahlzettel.

Im aktuellen Gemeinderat ist davon einzig Christoph Ferch von der Liste SALZ vertreten. Er und die KPÖ Plus haben laut Umfragen die besten Chancen auf einen der 40 Sitze im Stadtparlament. Der KPÖ fehlten vor fünf Jahren noch ohne der Unterstützung der Jungen Grünen, für die das Plus im Listennamen steht, nur rund 50 Stimmen auf einen Sitz. Mit der ehemaligen grünen Nachwuchsorganisation rechnet man sich nun gute Chancen aus.