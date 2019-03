Bad Aussee: Klagsflut um Platzerl am Wasser

Aber was hat so etwas mit stibitzter Kleidung zu tun? Ziemlich viel. Der Landwirt soll es in den Badesaisonen 2017 und 2018 – verärgert wegen des Verkaufs – mit Selbstjustiz probiert haben. Er soll den Zugang zum See gesperrt, unberechtigt Eintrittsgelder verlangt und einem Badegast die Kleidung versteckt haben die Staatsanwaltschaft Leoben klagte Dienststahl und Sachentziehung an. Der Angeklagte beteuert jedoch, mit all dem nichts zu tun zu haben.

Heute, Donnerstag, hätte der Prozess am Straflandesgericht Leoben beginnen sollen, doch das Verfahren wurde abgesagt: Ein Angeklagter wurde krank, neuer Termin für die Verhandlung steht noch nicht fest.

Ebenfalls angeklagt sind weitere vier Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnte: Ein Bauarbeiter aus Oberösterreich, ein Wiener Rechtsanwalt sowie ein Advokat und eine Juristin aus Graz.

Ihnen wird teilweise Sachbeschädigung angelastet: Eine Plattform am Ufer soll abgetragen worden sein. Die Liste der Anklagepunkte insgesamt ist lang: Nötigung, üble Nachrede, sexuelle Belästigung, zum Teil als Versuch. Ein „komplexes Verfahren“ sei das, heißt es in Leoben. Wohl wahr: Neun Strafanträge mehrere Staatsanwaltschaften fasste man dort zusammen.