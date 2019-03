Auinger grenzt sich mit linken Akzenten von Schaden ab

Sie haben von einer Richtungsentscheidung gesprochen. Sehen Sie Schwarz-Blau im Bund als Wahlkampfhilfe? Schließlich erleichtert es Ihnen die Profilierung.

Es macht es mit Sicherheit leichter, die Unterschiede herauszuarbeiten. Wenn Sie sich die Listen der ÖVP und der FPÖ in der Stadt Salzburg ansehen, dann müssen Sie schon lange suchen einen Arbeitnehmer zu finden. Wenn diese beiden Parteien in der Stadt eine Mehrheit hätten, würden zuerst der Herr Haslauer (ÖVP-Landeshauptmann, Anm.) gefragt werden, was er gerne hätte, dass die Stadt tut und dann wahrscheinlich der Wirtschaftsbund.

ÖVP und FPÖ wollen für die Stadt eine Ordnungswache. Wie finden Sie diese Idee?

Ich war vermutlich das einzige Mitglied der Stadtregierung, das sich diese ganzen Ordnungswachen in Österreich angesehen hat. Wir haben uns gedacht, ein mobiles Bürgerservice in Verbindung mit dem Amt für öffentliche Ordnung wäre eine gute Sache. Was wir nicht brauchen, sind private Hilfssheriffs. Für die verordnungspolitischen Maßnahmen brauchen wir aber mehr Unterstützung. Da trennt mich nicht sehr viel von Harald Preuner.

Sollten Sie Bürgermeister werden, woran sollen sich denn die Salzburger einmal aus ihrer Amtszeit erinnern?

Dass es der Bürgermeister war, der die Schulen komplett durchsaniert hat und den 11.000 Kindern die Räume zur Verfügung gestellt hat, dass sie Chancengleichheit für die Zukunft bekommen.