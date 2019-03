Opposition fordert Befragung über Grazer Gondel schon heuer

Mit der schwarz-blauen Regierung kommt die Opposition im Grazer Rathaus auf keinen grünen Zweig. Murkraftwerk und „ Olympia 2026“ zogen eine klare Bruchlinie, in der Debatte um die Gondel auf den Plabutsch setzt sich das fort. In seltener Allianz treten die Chefs von KPÖ, Grünen, SPÖ und Neos am Freitag auf: Sie stellen sich gegen den Plan von ÖVP und FPÖ, die Volksbefragung über die Plabutschgondel erst in einem Jahr abzuhalten. Das soll schon heuer passieren, am besten noch vor dem Sommer, fordern die Parteien.