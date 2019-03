Botschaft an die Basis - Hajek analysiert die Salzburger Plakate

Der Schilderwald war schon einmal dichter. Das Wahlplakat erfreut sich aber auch im Jahr 2019 ungebrochener Beliebtheit. Vor der Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag sind die Kandidaten in der Stadt Salzburg kaum zu übersehen.

„Es schafft Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und erlaubt unerwartete Überraschungseffekte“ sagt Meinungsforscher Peter Hajek, der die Salzburger Wahlplakate für die Progress Werbung, ein auf Außenwerbung spezialisiertes Unternehmen, analysiert hat.

Handwerklich sind die Plakate laut dem Experten gut gemacht. Die fünf größten Parteien setzen allesamt auf Know-how von externen Agenturen. „Alle Plakate denken in Zielgruppenstrukturen. Sie versuchen das, was dort am besten ankommt, zu verstärken“, erklärt Hajek.