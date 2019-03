Vor der Wahl ist Salzburg vereint gegen die Bustouristen

Wer bietet mehr

Die Neos, die den Bustouristen einen ihrer neun thematischen Punkte widmen, fordern eine Busmaut von 500 Euro. Die soll allerdings in Form von Einkaufsgutscheinen den Touristen selbst zugute kommen. 10 Euro pro Kopf, die nur in der Salzburger Innenstadt eingelöst werden können – so lautet die Rechnung der Neos. „Die Wertschöpfung daraus sollte in eine lebenswerte Stadt investiert werden“,sagt Neos-Spitzenkandidat Lukas Rösslhuber.

Die grüne Bürgerliste beteiligte sich nicht am wer bietet mehr, fordert aber ebenfalls eine Erhöhung der Busgebühr. Im Einklang mit der FPÖ wollen die Grünen die Schließung des Innenstadt-nächsten Busterminals in der Paris-Lodron-Straße. Für ein Ende der Rekordjagd im Tourismus treten fast alle Parteien ein.