Rot-Grün-Pink gegen Schwarz-Blau heißt es nicht nur beim Neutor

Der Verkehr war auch schon vor dieser Woche ein gleichermaßen drängendes wie emotionales Thema in der Stadt. Der am Donnerstag im Planungsausschuss von SPÖ, Bürgerliste und Neos gefasste Beschluss, das Neutor ab Ende Mai für den Durchzugverkehr zu sperren, hat vor allem dem Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 10. März neuen Schwung gegeben.

„In der Altstadt sind Fußgänger und Radfahrer in der Mehrheit“, begründete SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger am Donnerstag in den SN den Beschluss. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Bürgermeister Harald Preuner kündigte an, den neugewählten Gemeinderat noch einmal mit dem Thema befassen zu wollen.