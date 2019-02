Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek liebäugelt mit Jobwechsel

Großgmain war schon immer ein umkämpfter Ort. Vor 900 Jahren thronten die Ritter von der Plain auf ihrer Burg hoch über dem Dorf und verbreiteten in der nahen Stadt Salzburg Angst und Schrecken. Heutzutage möchte Landesparteichefin Marlene Svazek bei der Gemeinderatswahl am 10. März die absolute Mehrheit der ÖVP brechen. Angst und Schrecken verbreitet sie aber höchstens in der eigenen Parteizentrale.

Denn Svazek ist es ernst mit dem Bürgermeisteramt. „Wenn man in so einer kleinen Gemeinde antritt, hat man die Verantwortung, dass man länger bleibt als drei, vier Jahre. Es ist einkalkuliert, dass ich das fünf Jahre oder länger mache, wenn ich gewählt werde“, sagt Svazek zum KURIER. Die 26-jährige ist in dem zwischen Untersberg, Lattengebirge und Staufen idyllisch gelegenen Ort aufgewachsen.