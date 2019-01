Salzburger Wahlkampf mit Wohnungspreisen

Salzburg liegt im Spitzenfeld. Egal ob bei Miete, egal ob bei Eigentum, egal wer die Untersuchung durchführt. Bei allen Vergleichen von Österreichs Wohnungspreisen sind Bundesland und Landeshauptstadt vorne dabei. Jüngstes Beispiel: Die Neubaupreise lagen bei Eigentumswohnungen in Salzburg 2018 im Durchschnitt bei 6401 Euro pro Quadratmeter. Das ist österreichweit einsame Spitze.

Genauso wie die 9,2 Euro pro Quadratmeter Durchschnittsmiete laut der Wohnstatistik 2017 der Statistik Austria. Da liegt es auf der Hand, dass das Thema Wohnen auch vor der Gemeinderatswahl am 10. März gerade in der Stadt Salzburg eine große Rolle spielt. Eine so große, dass die Parteien das Thema noch vor dem Wahlkampfauftakt für politische Scharmützel benutzen. Gegenseitig werfen sich vor allem ÖVP, SPÖ und Grüne das Versagen beim Thema Wohnen auf verschiedenen Ebenen vor.