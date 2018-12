Wer eine Wohnung will, kriegt Pluspunkte für Deutschkenntnisse

Kurz vor der Gemeinderatswahl haben SPÖ und ÖVP ein heikles Thema erledigt. Nach langwierigen Verhandlungen gab es im Sozialausschuss einen Durchbruch für neue Vergaberichtlinien von gemeinnützigen Mietwohnungen. Am Montag soll der Stadtsenat das Ergebnis beschließen, es soll im Lauf des kommenden Jahres in Kraft treten. Die bestehende Regelung ist bereits 23 Jahre alt. Größte Neuerung: Wer in Zukunft eine Gemeindewohnung möchte, hat mit Deutschkenntnissen zumindest auf Basisniveau einen Vorteil.

Wie bisher wird die Wohnungsvergabe über ein Punktesystem geregelt. Wer einen Pflichtschulabschluss oder Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 vorweisen kann, bekommt zehn Pluspunkte. B1 bezeichnet die „selbstständige Sprachverwendung“ und ist etwa auch für die Verleihung der Staatsbürgerschaft notwendig.