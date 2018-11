Reform auf dem teuersten Pflaster

Ein weiteres Ziel ist es, mehr Antragstellern einen – nicht rückzahlbaren – Zuschuss zu ermöglichen, auch wenn die Unterstützung für den einzelnen kleiner wird. Die Häuser- und Wohnungspreise sind in Salzburg so hoch wie nirgends in Österreich. Im Durchschnitt kostete ein Haus in Salzburg 2017 mit 3320 Euro pro Quadratmeter am meisten. Auch beim Kaufpreis für Baugrundstücke (871 Euro) und neu errichtete Eigentumswohnungen (4160 Euro) lag das Bundesland an der Spitze.

Bei den durchschnittlichen Mieten ist Salzburg mit 10 Euro pro Quadratmeter hinter Bregenz und Innsbruck ebenfalls im Vorderfeld. Der Druck auf den Mietwohnungsmarkt ist unverändert stark, rund 3000 Haushalte stehen in der Stadt Salzburg auf der Warteliste für eine Gemeindewohnung.