Salzburg: Ruf nach Ordnungswache soll rot-grüne Mehrheit stoppen

Bettler sind kaum mehr ein Thema in Salzburg. Um die Bettler ist es ruhig geworden. Obwohl sie gerade in der Vorweihnachtszeit außerhalb der Bettelverbotszonen in der Innenstadt noch immer das Stadtbild prägen, sind Bettler im aktuellen Gemeinderatswahlkampf kaum ein Thema. Vor der Wahl am 10. März geht es diesmal vor allem um die Exekutive.

Während die Gewerkschaft aufgrund des Personalmangels mit Hilfe des Boulevards eine Kampagne für mehr Polizisten fährt, fordert Bürgermeister Harald Preuner von der ÖVP im Einklang mit der FPÖ eine Ordnungswache nach Grazer und Innsbrucker Vorbild. Tatsächlich hat die Kriminalität seit der letzten Wahl 2014 im Bundesland zugenommen. Für die Stadt gibt es keine gesonderten Zahlen.

Die Anzahl der angezeigten strafbaren Handlungen stieg in der Landeshauptstadt von 2014 bis 2017 um gut sieben Prozent auf mehr als 32.000. Besonders stark zugenommen haben Anzeigen wegen Sexualdelikten. Die Delikte gegen Leib und Leben stiegen ähnlich stark wie die Anzeigen auf gut 6700. Gleichzeitig gibt es aber mehr aufgeklärte Fälle. Die Aufklärungsquote lag 2017 bei 52 Prozent.