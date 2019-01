Salzburgs Stadtchef will eine Ordnungswache

Für die SPÖ soll die bisher etwas mehr als einjährige Amtszeit Preuners ein kurzes Intermezzo bleiben. Beim Wahlkampfauftakt der SPÖ am Mittwochabend saß Preuners Vorgänger Schaden – zurückgetreten wegen einer nicht rechtskräftigen Verurteilung in einem Finanzskandal-Prozess – in der ersten Reihe.

Schaden will sich im kommenden Wahlkampf für Auinger engagieren, an der Basis. „Ich bin ein Unterstützer von Bernhard Auinger. Ansonsten werde ich den Wahlkampf eher dort begleiten, wo es vielleicht mühsam ist: Hausbesuche, et cetera“, sagte Schaden zum ORF.