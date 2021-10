So wird das Wetter nächste Woche

Wettertechnisch hält die kommende Woche viel Abwechslung parat: Immer wieder Nebel, eine Störungszone und ab Wochenmitte auch verbreitet Sonne - so lautet die Kurzfassung der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Montagfrüh und -vormittag halten sich in einigen Becken und Tälern Nebel- bzw. Hochnebel. Etwas zäher können die grauen Schichten vor allem wieder im Süden sein. Die Sonne kommt tagsüber dann überall heraus, es wird strahlend sonnig und nur ein paar Schleierwolken ziehen durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland und am Alpenostrand bläst lebhafter Südostwind. Minus drei bis plus fünf Grad hat es zu Tagesbeginn, neun bis 16 Grad sind es im weiteren Verlauf.

Nationalfeiertag

Der Dienstag verläuft aus heutiger Sicht wolkenreich und unbeständig. Es soll regnen, die Regenschauer beschränken sich aber meist auf den Westen und Süden. Es gibt deutlich weniger Sonnenschein als zuletzt. Die Höchsttemperaturen kommen nur auf sieben bis 13 Grad.

In den ersten Stunden des Mittwochs halten sich vielerorts noch Nebel- und Hochnebelfelder. Besonders an der Alpennordseite kann die hochnebelartige Bewölkung auch weit hinaufreichen. Im Tagesverlauf setzt sich aber meist überall noch sonniges Wetter durch, am zähesten sind Nebel und Hochnebel im nördlichen Alpenvorland und im Südosten. Je nach Sonne sind sieben bis 15 Grad möglich.

Ab Donnerstag wird´s ruhiger

Am Donnerstag ist ruhiges Herbstwetter zu erwarten. In den Becken, Senken und Tälern beginnt der Tag oft zwar wieder nebelig-trüb, im Tagesverlauf lösen sich die meisten Nebelfelder aber allmählich auf. Der Wind weht überwiegend schwach, am Nachmittag aber im Osten auch mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd.

Das ruhige und sonnige Hochdruckwetter setzt sich auch am Freitag fort. In den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in Tälern und Beckenlagen startet der Tag herbstlich mit Nebel und Hochnebel. Tagsüber setzt sich dann aber überall der Sonnenschein durch. Die Tageshöchsttemperaturen betragen neun bis 15 Grad.