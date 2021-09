Wohin verschwindet das Laub, das im Herbst von den Bäumen fällt?

Stimmt. Aber es ist doch ein bisschen komplizierter. Und interessant.

Aber ja, es hat mit Bodentieren, Pilzen und Bakterien zu tun. „Die Zersetzer sind für den Wald, was die Müllabfuhr für unsere Städte ist“, hat einmal Professor Ulrich Brose vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung gesagt, der sich mit Waldböden beschäftigt.

Die Zersetzung beginnt nicht erst, wenn die Blätter am Boden liegen. Nein, schon am Baum. Das Chlorophyll verlässt die Blätter – die so übrigens ihre bunte Farbe erhalten – und wird wieder in den Kreislauf des Baumes rückgeführt. Und noch dort hängend, fallen bereits Pilze und Bakterien über das Laub her.

Fruchtbarer Boden

Am Boden angelangt, feiern die dortigen Tierchen – Asseln, Milben, Käfer, Schnecken, Würmer oder Tausendfüßler – ihr Festmahl. Was sie nicht schaffen – etwa schwer verdauliche Blattreste – bauen Pilze und Bakterien ab, wie auch die Stoffwechselprodukte der Insekten. Der Tierkot wird in Humus umgewandelt, der dem Boden Nährstoff liefert.

Und die Moral zum Schluss überlassen wir Professor Brose: „Je mehr einzelne Tiere vorhanden sind und je größer deren Artenreichtum, umso besser funktioniert das System.“