Körpersprache: Warum schlagen wir unsere Beine übereinander?

Die heutige Frage der Freizeit kommt von Leser Josef P. Dankeschön! Sie bezieht sich auf die Sitzposition in Diskussionsrunden und Öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine spannende Frage. Das findet auch Psychologin Natalia Ölsböck, die wir zurate ziehen: „Früher hat man ja geglaubt, man könne jeder Körperhaltung eine Bedeutung zuordnen, wie in einer Art Wörterbuch“, sagt sie. Wäre das so, dann würde es sogar eine Rolle spielen, ob man ein Bein über das andere schlägt, welches das ist und in welche Richtung es zeigt.