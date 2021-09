Eine Sitz-Stunde vor dem Computer später bin ich klüger. Die betreffende Schrittanzahl ist eine einschlägige Maßzahl, seit ein japanischer Hersteller sie 1964 dazu verwendete, seinen „Manpo-kei“ (dt. „10.000-Schritte-Zähler“) zu bewerben, erläutert eine seriöse Quelle. Diese Zahl ist also nichts als Mythos und Marketing.

Eines aber leuchtet ein: Regelmäßige Bewegung hilft gegen Übergewicht, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und Schlaganfälle. „Allerdings nur als Vorbeugung“, mahnt Sportmediziner Milan Toljan. „Man sollte nicht meinen: 10.000 Schritte am Tag und ich kann meinen hohen Blutdruck oder die koronare Herzkrankheit vergessen“, erläutert der in Wien und in Linz praktizierende Chirurg und Orthopäde.

"Bewegung als Medikament" sei zu empfehlen, so Toljan, seit "super zur Vorbeugung. Denn: Die Folgeerkrankungen von hohem Blutdruck (m/w/d) und Übergewicht (bei Männern) sind die häufigsten Todesursachen."

Wenn Erkrankungen vorliegen, komme man mit 10.000 Schritten aber auch nicht mehr weit, so Toljans Fazit. Sein Rat: „Versuchen Sie, jeden Tag möglichst viel zu gehen anstatt zu sitzen oder zu fahren. Am besten wären sieben- bis zehntausend Schritte. Und ein paar Stockwerke auf und ab wären auch super.“

Besten Dank für die Auskunft! Ich muss jetzt los, es fehlen noch ein paar Stufen ... https://www.sportmed-linz.at