So viel kostete die Grenzübung der Bundesregierung

Insgesamt waren 500 Mitarbeiter von Polizei und Bundesheer im Einsatz, unter Kickl waren es 900.

Was sonst noch der Unterschied bei den beiden Übungen war, erklärt Nehammer in der Anfrage Beantwortung so: "Die wesentlichen Unterschiede finden sich in der Bewältigung aktualisierter Szenarien auf Grundlage der internationalen Entwicklungen mit möglichen Herausforderungen einer Migrationslage, sowie unter Zugrundelegung der laufend wahrgenommenen Optimierung der polizeilichen Ausbildung und Ausrüstung unter realitätsnahen Szenarien. Eine wesentliche Rolle spielte dabei unter anderem auch die Bedachtnahme auf das Einschreiten unter den geltenden COVID-19-Schutzbedingungen in Anbetracht der Entwicklungen der Corona-Pandemie."