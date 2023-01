Skigebieten geht der Schnee aus: Pisten teils schon geschlossen

Absehbar sei eine Eröffnung - wenn der Wetterbericht hält, was er derzeit verspricht - aber erst ab 10. Jänner, heißt es. Nur das Kinderland eröffne schon früher: Ab morgen, 4. Jänner können zumindest Kinder im Sternstein Skigebiet wieder in ihre Skischuhe steigen.

Allein ist das Skigebiet Sternstein mit seinen geschlossenen Pisten aber nicht: Auch das Skigebiet Hochlecken in Altmünster im Bezirk Gmunden muss seine Kundinnen und Kunden vertrösten. "Der Schnee lässt leider noch immer auf sich warten. Wir halten euch am Laufenden" ist auf der Website zu lesen.

Salzburger Touristiker warnen vor Folgen

Auch außerhalb Oberösterreichs ist der Skibetrieb in manchen Gebieten eingestellt. Der Laimerlift in St. Gilgen im Bezrik Salzburg-Umgebung etwa fährt derzeit nicht.

Zwar setze das außergewöhnlich milde Wetter den Skipisten zu, auf die Buchungslage wirke es sich derzeit noch nicht aus, berichten die Salzburger Touristiker. Sollte es aber nicht bald kälter werden oder Neuschnee geben, könnte das Folgen für die traditionell gästestarken Monate Februar und März haben, heißt es.

Wenig Schnee in Niederösterreich

Und auch in Niederösterreich auf der Gemeindealpe Mitterbach im Bezirk Lilienfeld ist derzeit nur eingeschränkter Betrieb möglich. "Aufgrund der aktuellen Schneelage sind ab 01.01.2023 nur das Kinderland und der Übungslift in Betrieb", steht auf der Website.

Schnee fehlt auch in Tirol oder Vorarlberg

Verschont werden in diesem Jahr auch die bekannteren Winterskiorte im Süden und Westen des Landes nicht. Auch dort sorgen die derzeitigen Temperaturen für grüne Hänge. Etwa in Schruns (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg: