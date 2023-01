Sieg für den Frühling: Kein zweiter Frauen-Slalom in Zagreb

Nächster Halt Slowenien

Die Seriensiegerin aus den USA muss sich nun ein wenig gedulden bis zur nächsten Attacke auf den Allzeitrekord ihrer Landsfrau Lindsey Vonn, allzu lange wird die Wartezeit aber nicht: Bereits am Samstag wird in Kranjska Gora ein Riesenslalom gegeben, am Sonntag folgt ein Slalom.

Und die 27-jährige Mikaela Shiffrin reist mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie nach Slowenien. Auf den Super-G in St. Moritz folgten zwei Riesenslaloms und ein Slalom am Semmering und eben der Nachtslalom hoch über der kroatischen Hauptstadt.