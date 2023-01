Slalom in Zagreb: Shiffrin führt, Liensberger an vierter Stelle

Schön langsam stellt sich die Frage, wer oder was Mikaela Shiffrin auf ihrem Weg zu sämtlichen Rekorden im alpinen Skizirkus noch bremsen soll. Die schwierigen Verhältnisse im ersten Lauf des ersten von zwei Slaloms in Zagreb waren es jedenfalls nicht, und auch der Konkurrenz blieb nur Bewunderung für die Vorfahrerin aus den USA, die Kurs auf ihren 81. Weltcup-Erfolg hält.

Hohe Temperaturen hatten der Piste am Zagreber Hausberg Sljeme abermals zugesetzt, immerhin konnten die Veranstalter das Schneeband so gestalten, dass an ein Rennen zu denken war – wenn auch nicht vom Originalstart, sondern von einer tieferen Position. Und es war auch nicht so gefährlich wie der Männer-Slalom vor einem Jahr, der mit einem Abbruch und einem Knöchelbruch des Franzosen Victor Muffat-Jeandet geendet hatte.

Ausgeschlafen am Bärenberg

Mikaela Shiffrin liegt jedenfalls bei Halbzeit an diesem Mittwochmittag an erster Stelle, ein kleiner Lapsus bescherte der 27-Jährigen aus Colorado nur 23 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Anna Swenn Larsson aus Schweden und deren 55 auf Petra Vlhova – die Slowakin hat bei solchen Verhältnissen traditionell ihre liebe Mühe.

„Wir haben einen Ski entwickelt, der auf so weichem Schnee funktioniert, und heute konnten wir ihn erstmals unter solchen Bedingungen testen. Ich war ein bisschen nervös, weil ich zwischen Besichtigung und Rennen eingeschlafen bin, und dann hatte ich das Gefühl, dass ich zu spät dran sein könnte“, sagte Mikaela Shiffrin, die sich ja immer wieder mal ein Nickerchen gönnt und sich zuweilen auch schon als Bärin bezeichnet hatte – was ja auch zum Sljeme, dem Bärenberg, passt.