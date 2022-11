Wasserkraft: Sinnbild für langen Weg zur Energiewende

Bis 2030 soll 100 Prozent des in Österreich produzierten Stroms aus solchen Quellen kommen. Dieses Ziel hat sich die türkis-grüne Bundesregierung 2021 mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) gesteckt. Dazu müssen 27 Terawattstunden zusätzlich aus einem Plus von mehr Windkraft (10 TWh) und Fotovoltaik (11 TWh) generiert werden. Der Rest soll aus mehr Biomasse (1 TWH) und einem Ausbau in der Wasserkraft (5 TWh) gewonnen werden.

Wie sportlich dieser Weg wird, zeigt sich exemplarisch bei der Wasserkraft. Die angepeilten fünf TWh entsprechen dem elffachen der Stromleistung des GKI, das selbst noch keinen Anteil zum Erreichen der Ziele leistet.

Jahrelange Planung

„Nachdem das Kraftwerk bereits seit Jahren in Planung ist, gehen wir nicht davon aus, dass es bereits unter die Förderung nach dem EAG fällt. Es zählt also streng genommen nicht zu den 27 TWh Zubau, die über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz finanziert werden“, heißt es aus dem Klimaministerium von Leonore Gewessler (Grüne). Das GKI trage jedoch jedenfalls dazu bei, „unsere Stromerzeugung noch schneller auf 100 Prozent Ökostrom umzubauen.“ Was das GKI zeigt: Kraftwerksprojekte haben lange Vorlauf- und Bauzeiten. Und in der Umsetzung kann es immer zu Verzögerungen kommen.

Das Projekt wird mit Blick auf die aktuelle Energiekrise aus Sicht von Herdina gerade zur rechten Zeit fertig: „Das ist wichtig vor dem kommenden Winter, der eine große Herausforderung wird.“ Die Tiwag steigere seine Stromproduktion mit dem GKI und dem ebenfalls heuer in Betrieb genommen Kraftwerk Tumpen-Habichen um 15 Prozent.