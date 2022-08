Die kleine Wasserkraft im Burgenland

Bei der Energieerzeugung gehe man weniger von einzelnen Tagen oder Wochen aus, sonst spricht über die Produktion über mehrere Jahre hinweg: „Bei Phasen von auftretender Trockenheit wird weniger Strom produziert.

Das gleicht sich aber in der Regel noch im selben Jahr oder dem Folgejahr aus.“ Überschüsse werden in das Stromnetz eingespeist. Kritik gibt es oft von Umweltschützern. „Die Wasserkraft hat sehr viele Vorteile, aber auch natürlich Nachteile. Das wissen wir und das muss man auch nicht schönreden“, sagt Jauk. „Die Wasserkraft ist uralt, wobei das Wort negativ behaftet ist. Mit Wasserkraft haben wir sehr viel Erfahrung und können 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche Strom erzeugen“.