Silvesternacht: Nur Salzburg lässt es krachen

In fast allen Landeshauptstädten bleibt es heuer zum Jahreswechsel wieder ruhig. Auch die Bundeshauptstadt Wien hat Feuerwerke untersagt. In Salzburg allerdings ist der Gebrauch nur privat verboten, das traditionelle Silvesterfeuerwerk soll stattfinden. „Die Stadt will keine Spaßbremse sein und ein Stück weit Normalität in die Silvesternacht bringen“, begründet Salzburgs ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner die Entscheidung.