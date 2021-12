Wo man in St. Pölten am Silvesterabend Gourmet-Menüs bekommt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am letzten Abend des Jahres will man sich nicht mehr die Frage stellen, was man denn schon wieder kochen soll. Die Menüauswahl überlässt man besser den Profis. Einige St. Pöltner Restaurants haben sich für den Silvesterabend mehrgängige Festmenüs einfallen lassen. Das Team des Stadtmarketings St. Pölten hat eine Auswahl an Silvester-Menüs gesammelt.

Gourmet-Genuss im AELIUM

Der Fine Dining Hotspot AELIUM in der St. Pöltner Innenstadt hat sich für den 31. Dezember gleich zwei außergewöhnliche Veranstaltungen einfallen lassen. Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es eine Matinée, bei der Austern und andere Meeresfrüchte serviert werden. Ab 18 Uhr lädt das AELIUM Team zu einem feierlichen Abend ganz im Zeichen von Sea Food und knallenden Korken.