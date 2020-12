Shopping-Tag: Andrang bisher nicht so groß wie erwartet

Der 8. Dezember, Maria Empfängnis, ist traditionell ein starker Einkaufstag für Weihnachtseinkäufe - auch ohne Corona-Pandemie. Dieses Jahr ist es zudem der zweite Tag nach dem Lockdown, an dem der gesamte Handel wieder geöffnet hat. Ein Ansturm auf die Einkaufsstraßen und Einkaufszentren im Land wurde befürchtet. Noch sieht es jedoch nicht danach aus.

Im Burgenland derweil noch ruhig

In der burgenländischen Hauptstadt war der Andrang bei der Geschäftsöffnung am Marienfeiertag noch zurückhaltend. Beim Einkaufszentrum Haidäckerpark gibt es noch viele freie Parkplätze. In einem Lebensmittel-Supermarkt kommt man an der Kassa sofort an die Reihe. „Es gab in keinem Geschäft eine Wartezeit“, schildert ein Kunde.

Etwas mehr los ist am Vormittag schon in Parndorf. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Mario Schwann, Center Manager des Outlet Centers im Nordburgenland. Es gebe eine gute Frequenz, aber keinen Ansturm, betont Schwann. „Es ist so, wie wir es zu dieser Jahreszeit erwarten.“