Schulstart 2.0: Die Maske hält Einzug im Klassenzimmer

Indes freut sich Anna Artner schon auf die Schule. Sie wird am Mittwoch wieder ihre Klassenkameraden in Großpetersdorf, Bezirk Oberwart (Burgenland), sehen. Sie geht in die dritte Klasse der Volksschule. Die Maske wird sie im Schulalltag begleiten. "Es war schon vor dem Lockdown anstrengend, aber es war nicht so schlimm. Ich freue mich schon darauf meine Freunde zu sehen", sagt Anna.

Bereits heute Montag wieder in der Schule war der 14-Jährige Jakob Fuchs. Er geht in die Neue Mittelschule Hopfgarten in Tirol. "Es war schon recht anstrengend, den ganzen Tag mit der Maske in der Schule zu sitzen", schildert der 14-Jährige.

In der Früh ging es gestaffelt in die Klassenzimmer. "Überall sind Pickerl wegen dem Abstand", sagt Jakob. Das Homeschooling habe gut funktioniert, aber er ist froh wieder seine Freunde zu sehen. Nur in der großen Pause dürfen die Kinder ihre Maske abnehmen.

"Damit es nachher wieder besser wird"

Dass die Maske aber notwendig ist, wissen auch die Schüler. So auch jene der neuen Mittelschule in Aschbach (NÖ).

"Für mich persönlich ist es noch immer ungewohnt und auch ziemlich anstrengend, wenn man mehr sprechen muss. Die FFP-2-Maske erleichtert das Sprechen aber besser als andere Masken", erzählt Religionslehrerin Martina Halbmayr.