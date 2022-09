Welche Gefahren am Schulweg auf unsere Kinder lauern

Der Artikel ist Teil einer KURIER-Serie zum Schulstart. Hier finden Sie etwa, warum sich manche Kinder schwerer mit dem Schulstart um 8 Uhr tun als andere und hier, was eine Verkehrspsychologin über die Tücken des Schulwegs für unsere Kinder sagt.

Für rund 1,13 Millionen Kinder und Jugendliche startet im September das neue Schuljahr. Auch für Anna und Lukas. Das sind zwei der rund 93.000 Kinder, die heuer in die 1. Klasse Volksschule kommen. Anna und Lukas stehen sozusagen für alle Volksschulkinder, die heuer in diesen neuen Lebensabschnitt starten – denn das waren im Jahr 2016, also bei dem Jahrgang, der heuer in die Volksschule kommt, die beliebtesten Vornamen in Österreich. Neu ist in diesem Lebensabschnitt aber nicht nur die Schule, sondern in den meisten Fällen auch der Schulweg. Der oft auch allein bestritten werden muss.

Dieser Schulweg ist auch für Anna und Lukas eine große Herausforderung. Und eine große Gefahrenquelle. Denn nicht immer kommen die Schülerinnen und Schüler unverletzt in die Schule – oder wieder nach Hause. Am 31. Jänner 2019 ist etwa in Wien auf der Landstraßer Hauptstraße ein neujähriger Bub von einem Lkw erfasst und getötet worden.