Schießen oder nicht? Wie der Wolf die Wählerschaft trennt

In Kärnten hat die ÖVP mit Spitzenkandidat Martin Gruber bei der Landtagswahl einen überraschenden Erfolg eingefahren. Statt dem erwarteten Absturz gab es ein leichtes Plus. Einer der Erklärversuche für dieses Abschneiden führt zum Wolf: Als Jagdreferent hat Gruber durchgesetzt, dass die in der EU streng geschützten Raubtiere leichter abgeschossen werden können.

In Tirol musste die ÖVP es in der Koalition mit den Grünen handzahmer anlegen. Im Wahlkampf wurden sie dann von der eigenen bäuerlichen Klientel getrieben, die auf Abschüsse drängte. Vor allem FPÖ und SPÖ streuten Salz in die schwarze Wunde und machten sich ebenfalls dafür stark, dass "Problemwölfe" ohne große Umschweife aus dem Weg geräumt werden.

Nach der Wahl hat Schwarz-Rot gemeinsam mit der FPÖ eine entsprechende Novelle vorgelegt. Im Landtag waren nur die aus der Regierung geflogenen Grünen dagegen.

Politischer als gedacht?

Im urbanen Raum wird ob dieser Emotionalität, mit der das Thema diskutiert wird, mitunter der Kopf geschüttelt. Dass der Wolf gar als Wahlkampfthema taugt, sorgt für Verwunderung.