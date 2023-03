Der unterschätzte ÖVP-Chef Gruber und die falschen Prognosen

Am Ende kam der Kanzler also doch noch nach Klagenfurt: Nach dem überraschenden Plus der ÖVP in Kärnten gab es am Abend persönliche Gratulationen von Karl Nehammer für seinen Spitzenkandidaten Martin Gruber. Und das, obwohl man sich im Wahlkampf nicht immer ganz grün war: Gruber vermied gemeinsame Auftritte mit Bundespolitikern, im Vorfeld des schwarzen politischen Aschermittwochs in Klagenfurt setzte er sogar zu Sticheleien gegen den Kanzler an.

Schlussendlich hat man sich wohl auf einen gemeinsamen Gegner geeinigt: die Meinungsforscher. In Prognosen und Berichten großer Medien wie der Kleinen Zeitung wurde der ÖVP sogar die Einstelligkeit prognostiziert. Am Ende stand en 17 Prozent der Stimmen, ein Plus von 1,6 Prozentpunkten. „Wir wurden wieder runtergeschrieben“, argwöhnte mancher Funktionär noch am Wahlabend.