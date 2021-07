Sammler aus Leidenschaft: Die Kugel rollt auf 100 Flippern

Das Wurlitzer-Fieber

Auch Wilfried Freitag aus Ziersdorf (NÖ) ist früh dem Sammeln verfallen – sein „Krimskrams“ waren mit sechs Jahren zunächst Radios. Mit acht Jahren kam dann ein anderes technisches Gerät dazu, das für Musik sorgte: Der Wurlitzer.

Nun präsentiert der 54-Jährige gleich 100 davon in seinem Museum – allerdings nicht nur Wurlitzer, denn Wurlitzer ist nur der Name eines Herstellers, auch andere Musikboxen bzw. Jukeboxen besitzt er. „Die bekanntesten Hersteller waren alle aus Amerika – auch Wurlitzer“, erklärt der Weinviertler. Seine erste Musikbox hat er von seinem Onkel geerbt. „Die war verunstaltet und ist heute nichts mehr wert, aber für mich war sowieso nur die Musik wichtig“, schmunzelt er. Heute hat der Malermeister viele wertvolle Raritäten in seiner Sammlung – und es werden stetig mehr. „Mein Vater und ich restaurieren zirka drei im Jahr“, sagt er. „Vier“, ergänzt der Senior, „zumindest, wenn es nicht komplette Schrotthaufen sind, das ist nämlich häufig der Fall.“ Ob sein Sohn ihn mit dem Wurlitzer-Fieber infiziert hätte? – „Nein, das war ich schon längst. In meiner Jugend hat man sich dort getroffen, wo es einen gab“, erzählt er. „Sie haben die neuesten Schlager gespielt, noch bevor sie im Radio waren“, ergänzt Wilfried Freitag.