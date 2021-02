Verschlingende Leidenschaft: Fleischfressende Pflanzen als Hobby

„Die Sonnenkrüge geben ihre Pollen nur dann zur Bestäubung frei, wenn sie das Brummen einer Hummel spüren. Das imitiere ich mit der Stimmgabel“, erklärt er. Der Sonnenkrug ist eine fleischfressende Pflanze. Etwa 250 verschiedene Arten hat Zeller davon in seinem Garten, in seinem Glashaus und in dem renovierten alten Stadl, in dem er gerade steht.

"Wie beim Bauern"

Für Laien sind die 250 Arten, die Zeller auf seinem Anwesen in Pichl bei Wels in Oberösterreich gesammelt hat, nur schwer unterscheidbar. „Das ist wie beim Bauern: Wenn ich in seinen Kuhstall schaue, seh ich nur Kühe. Der Bauer kennt aber jede beim Namen.“ So ist es auch bei seinen Pflanzen, nennt er sie doch alle bei ihren lateinischen Namen.

Die kuriose Sammelleidenschaft begann früh: „Ich habe Biene Maja geliebt. In der Serie gibt es eine Folge, in der Willi in einer Venusfliegenfalle festsitzt. Ich dachte mir damals, da kann etwas nicht stimmen. Pflanzen fressen keine Insekten“, erinnert sich Zeller zurück. Bei einem Schulausflug in einen botanischen Garten sah er die Pflanze schließlich in natura. Zum Zeugnis schenkte ihm sein Vater seine erste Venusfliegenfalle.

Die gibt es aber nicht mehr: „Venusfliegenfallen sind sehr schwer zu halten. Für Anfänger eigenen sich eher Schlauchpflanzen“, sagt Zeller. Und genau auf diese hat er sich spezialisiert.