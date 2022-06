Salzburgerin stürzte 50 Meter am Untersberg ab

Eine 49-Jährige aus Grödig (Flachgau) ist am Montag in ihrer Heimatgemeinde am Untersberg vom Weg abgekommen. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter ab.

Laut Polizei erlitt sie Brüche an der Wirbelsäule und am Handgelenk. Sie wurde vom Team eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und ins Uniklinikum Salzburg geflogen. Ihre Begleiterin, die einen Notruf abgesetzt hatte, wurde von 17 Bergrettern aus Grödig mittels Seil gesichert und ins Tal gebracht.

Die beiden Frauen wollten zum Grödiger Törl aufsteigen. Da ihnen der Weg zu steil wurde, kehrten sie auf rund 800 Meter Seehöhe um und gerieten in unwegsames Gelände. Nachdem die 49-Jährige gegen 16.30 Uhr abgestürzt war, alarmierte ihre Begleiterin die Einsatzkräfte. Die Rettungsaktion sei aufwendig gewesen, hieß es im Polizeibericht.