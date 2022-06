Warnruf der Retter: Österreich geht das Blut aus

Auf politischer Ebene hat das Thema Blutspenden in der Vergangenheit ebenfalls immer wieder für teils heftige Diskussionen gesorgt. Der Grund: Bislang wurde Homosexuellen der freiwillige Aderlass untersagt, Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat die, wie er sagt, „völlig aus der Zeit gefallene Ungleichbehandlung“ mit einer Novelle in der Blutspendeverordnung beendet. In Zukunft soll stattdessen eine „Drei-mal-drei-Regel“ für alle gelten: Wer innerhalb der letzten drei Monate mit drei verschiedenen Partnern oder Partnerinnen Sex hatte, wird für drei Monate von der Blutspende ausgenommen – ungeachtet der sexuellen Orientierung.