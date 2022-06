50 Jahre Gefängnis für Österreicher nach Dreifachmord in Kroatien

Die Tat erschütterte ganz Kroatien: In der Nacht auf den 25. September vergangenen Jahres wurden drei tote Kinder in einer Wohnung in der Hauptstadt Zagreb aufgefunden. Ihr Vater, der 57-jährige Harald Kopitz aus Wien, steht unter Verdacht, die Kinder mit Tabletten getötet zu haben. Nach mehreren Monaten in der U-Haft war heute, Dienstag, der erste Prozesstag, nachdem Ende Februar die Staatsanwaltschaft Zagreb Anklage gegen den Österreicher erhoben hatte.

Kopitz hat sich schon nach wenigen Minuten schuldig bekannt, weshalb das Urteil bereits um 14 Uhr feststand: Für den Tod jedes einzelnen Kindes wurden ihm 27 Jahre Haft gegeben. Kopitz muss für 50 Jahre Gefängnis, was die Höchststrafe in Kroatien ist.

Der Prozess gegen den Wiener begann heute hinter verschlossenen Türen vor dem Bezirksgericht in Zagreb, wo die höchste Gefängnisstrafe in der noch jungen Geschichte des Landes verkündet wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Tat auf Facebook angekündigt

Was passierte in jener Septembernacht? Harald K. veröffentlichte auf Facebook einen Beitrag, in dem er sich von Freunden und Verwandten verabschiedet und für deren Hilfe bedankt hat. Er sprach von Beziehungsdrama, Scheidung mit seiner Frau sowie Geldproblemen. Ein Freund alarmierte die Polizei, die nicht erahnen konnte, was sie in der Wohnung sehen werden.