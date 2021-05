Russische Geheimdienstspuren in Österreich

Erst im März 2020 wurde außerdem ein ehemaliger Offizier des Bundesheeres zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er Staatsgeheimnisse an den russischen Geheimdienst verraten hat. M. soll mindestens fünfundzwanzig Jahre aktiv gewesen sein und dafür fast dreihunderttausend Euro kassiert haben. Der Oberst soll bereits Ende der 1980er-Jahre im Iran rekrutiert worden sein. Die Informationen aus Österreich dürfte er bei Trinkgelagen in der Slowakei an seinen russischen Führungsoffizier weitergegeben haben. Dieser Fall, über den nach und nach neue Details bekannt werden, wurde offenbar vom britischen Nachrichtendienst

MI-6 aufgedeckt und an die österreichischen Behörden übergeben. Vermutlich handelte es sich um eine Operation infolge der Vergiftung von Ex-Agent Sergei Skripal in Großbritannien.

Auch Chodorkowski lebt mittlerweile in London, wo viele ehemalige Oligarchen und Ex-Spione Zuflucht gefunden haben. Zwischen Großbritannien und Russland gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen deswegen. Gegen Chodorkowski wird außerdem aktuell wegen Mordes in Russland ermittelt.