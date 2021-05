Trotz oder wegen Corona: Tierschmuggel nimmt zu

Der Grenztierarzt untersagte die Einreise bei 95 Tieren. 15 artengeschützte Schildkröten, 74 Chamäleons und 11 geschützte Vögel konnte der Zoll in Tiergärten oder etwa Reptilienzoos unterbringen.

Das Finanzministerium rät, Züchter oder lokale Tierheime und Tierschutzvereine beim Erwerb eines Haustieres zu bevorzugen. Andernfalls werden die Tiere oft eingezwängt in kleinen Boxen stundenlang durch halb Europa gekarrt, um dann für „kleines Geld“ den Besitzer zu wechseln. Die Spannen dahinter für den Einzeltäter, der sich sein täglich Brot aufbessern will, bis hin zum illegalen Züchter, der den Schmuggel organisiert aufgezogen hat, sind jedenfalls größer.

Ein Hund musste im Juni 2020 mit seinem Leben bezahlen. Die Umstände seiner Zucht, seiner Haltung und des Transports aus Nordmazedonien haben den Mischling derart zugesetzt, dass der unterernährte Welpe nach einem epileptischen Anfall und Einweisung in die Tierklinik dort aufgrund zusätzlichen Nierenversagens eingeschläfert werden musste. Oft wird in sozialen Medien gezielt inseriert, dass Hunde oder Katzen aus so genannten Tötungsstationen etwa in Serbien, Bosnien, Moldawien oder der Ukraine gerettet werden könnten. Tierliebhaber fallen in gutem Glauben darauf hinein und unterstützen damit oftmals unbewusst die Organisierte Kriminalität, heißt es im Finanzministerium.