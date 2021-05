Sexuelle Belästigung bei Ibiza-Untersuchungsausschuss

Ein Polizei-Insider schildert den vorangegangenen Vorfall folgendermaßen: Am Dienstag, dem 4. Mai, gab es im Parlament eine Sitzung des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Im Zuge dieser Sitzung kam es bei der Sicherung durch die Polizei zu einem Vorfall. Ein höherer Beamter der Objektschutzeinheit „Solon“ belästigte eine junge Polizistin sexuell, indem er ihr auf den Hintern griff. Dies wurde auch von anderen Polizisten wahrgenommen. Die betroffene Frau Inspektor trat unverzüglich vom Dienst ab, begab sich weinend auf „ihre“ Inspektion (Deutschmeisterplatz) und vertraute sich dem Vorgesetzten an. Der Beamte wurde vom Dienst abgezogen und in den Urlaub geschickt.