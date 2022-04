Rund um die Uhr zu Alkohol: Wird der Jugendschutz in Ab-Hof-Läden umgangen?

Und dennoch gibt es ihn: Alkohol, frei zugänglich für jedes Kind. In den medialen Fokus gerückt ist ein von der Gemeinde betriebener Selbstbedienungsladen in Ollersdorf im Weinviertel, in dem Wein angeboten wird. „Das ist klar ein Politikum“, kommentiert Bürgermeister Robert Meißl (SPÖ) auf KURIER-Nachfrage, denn: „Wenn man durchs Weinviertel fährt, ist es ganz normal, dass du Wein bekommst. Da stehen Kühlschränke, da kannst du Flaschen herausnehmen und bezahlen.“ Im Burgenland sei das nicht anders. „Es ist jetzt nicht so, dass vor unserem Bauernladen ein 11-Jähriger betrunken herumgelegen wäre. Der geht da nicht rein, da gibt es andere Möglichkeiten“, so Meißl. Dennoch werde man den Zugang im Laden einschränken.