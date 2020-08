Mit der E-Card zum Schnapserl in den 24-Stunden-Hofladen

Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist groß. Die Corona-Krise rückte die Produzenten vor der eigenen Haustüre in den Blickpunkt. Im Boom der vielerorts gegründeten bäuerlichen Selbstbedienungsläden hat ein Mostviertler Heurigenbetreiber nun österreichweit einen Akzent gesetzt. In seinem täglich 24 Stunden geöffneten „Schmankerl-Eck“ kann er auch Alkohol, vor allem Most und Schnäpse, verkaufen. Jugendlichen ist der Zutritt nämlich verwehrt.

„Für mich war es Voraussetzung, dass nicht jeder in den Laden hineinkommt“, schildert Josef Zeiner aus Zeillern seine Überlegungen, bevor die alte Milchkammer auf seinem traditionellen Heurigenhof in einen Selbstbedienungsladen umgebaut wurde. Feiner Most und edle Brände sind neben den Räucherfleischprodukten die Markenzeichen am Hof. Diese Produkte sollten unbedingt im neuen Shop verfügbar sein. Doch Minderjährigen ohne Erwachsenbegleitung musste der Zutritt in jedem Fall verwehrt bleiben. In den herkömmlichen Hof-läden ist das Verkaufspersonal gesetzlich für den Schutz der Jugend vor Alkoholmissbrauch verantwortlich.