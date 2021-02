Rotlicht-"Öffnung" sorgt für Verwirrung: Was ist aktuell erlaubt?

Doch es gibt dennoch ein Schlupfloch: Wie auch die Friseure dürfen die Prostituierten als körpernahe Dienstleister in die Wohnung der Freier, und dort ihren Job ausüben. Zumindest theoretisch, denn dies wird in der Praxis in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgelegt.

In Oberösterreich etwa legt man die Regeln so aus, dass Hausbesuche bei den Freiern eigentlich nicht möglich sind. Theoretisch sollte aber ein (wöchentlicher) negativer Covid-Test der Prostituierten ausreichend sein. Alternativ wäre auch das Tragen einer FFP2-Maske bei den sexuellen Handlungen möglich. In einigen Bundesländern lässt die Polizei deshalb das bunte Treiben durchgehen.